Погода в Шымкенте: вероятность дождя 80%

Погода в Шымкенте. По сообщениям синоптиков, вероятность осадков в городе 80%. Ожидается, что температура воздуха днем задержится на отметке 13 градусов выше ноля, ближе к вечеру возможно понижение до двух градусов тепла.

Влажность воздуха днем 58%, ветер. По прогнозам, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Дождь ожидается ранним утром и вечером.

З.Ы. В любом случае, зонт и теплая куртка не помешают)

В ЮКО погода разбушевалась. Ночью с 4 на 5 октября в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры местами до 3 мороза.