Потерянного матерью ребенка нашли полицейские на дачах

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Пропал младенец
Пропал младенец. Иллюстративное фото

Потерянного матерью ребенка нашли полицейские на дачах Шымкента. Семимесячного мальчика, оставленного пьяной матерью в неизвестном месте нашел участковый Каратауского района в одном из домов дачного массива Кайнар булак. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

А вот мать-алкоголичка вполне может лишиться прав на ребенка. Малыша пока передали ей, но полицейские готовят документы в отношении нерадивой мамаши о ненадлежащем воспитании.

Напомним, 5 октября в Каратауский ОП УВД Шымкента обратилась с заявлением жительница Толебийского района, 1985 года рождения, которая находясь в нетрезвом состоянии, оставила грудного ребенка, мальчика 14.02.2017 года рождения, в неизвестном месте, и не может его найти. Со слов женщины, возможно она оставила малыша на дачном массиве Кайнар булак.

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1 Комментарий Включено "Потерянного матерью ребенка нашли полицейские на дачах"

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Ochkarik

Ну и слава богу что нашёлся малыш!!!

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1 час 49 минут назад
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