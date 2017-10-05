Потерянного матерью ребенка нашли полицейские на дачах Шымкента. Семимесячного мальчика, оставленного пьяной матерью в неизвестном месте нашел участковый Каратауского района в одном из домов дачного массива Кайнар булак. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

А вот мать-алкоголичка вполне может лишиться прав на ребенка. Малыша пока передали ей, но полицейские готовят документы в отношении нерадивой мамаши о ненадлежащем воспитании.

Напомним, 5 октября в Каратауский ОП УВД Шымкента обратилась с заявлением жительница Толебийского района, 1985 года рождения, которая находясь в нетрезвом состоянии, оставила грудного ребенка, мальчика 14.02.2017 года рождения, в неизвестном месте, и не может его найти. Со слов женщины, возможно она оставила малыша на дачном массиве Кайнар булак.