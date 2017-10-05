В Шымкенте пьяная мать не помнит, где оставила младенца. Полицейские Шымкента бросили все силы на поиск семимесячного мальчика и просят помощи у горожан — если вы обладаете хоть какой-нибудь информацией о малыше, позвоните 102!

«5 октября в Каратауский ОП УВД Шымкента обратилась с заявлением 32-летняя жительница Шымкента, которая находясь в нетрезвом состоянии, оставила грудного ребенка, мальчика, родившегося 14 февраля 2017 года, в неизвестном месте и не может его найти. Со слов женщины, возможно, она оставила малыша на дачном массиве Кайнар булак», — говорится в сообщении полицейских.

Приметы ребенка: европейской национальности, мужского пола, рост примерно 65-70 см, волосы русые, среднего телосложения.

На сегодняшний день сотрудниками Криминальной полиции ДВД ЮКО и Каратауского ОП проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения 7-месячного малыша.

Если кто-либо владеет информацией о местонахождении пропавшего 7-месячного ребенка, просим сообщить в Каратауский ОП УВД Шымкента по телефонам: 8-(7252)-47-60-02, 8-701-712-24-73 или 102.