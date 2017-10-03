При поддержке РИЦ-Онтустик работу получили 41 тыс человек в ЮКО. Инвестиционный центр оказывает поддержку предпринимателям льготными кредитами, что дает последним возможность расширять производство и открывать новые рабочие места

О работе РИЦ в региональной службе коммуникаций ЮКО рассказал председатель правления регионального инвестиционного центра «ОҢТҮСТІК» Куаныш Байторе.

По его словам, в финансовом центре предусмотрены ряд льгот и преференций для предпринимателей. В залог принимается недвижимость в сельской местности, рассматриваются исходные стартап-проекты. Для каждого предпринимателя индивидуально рассматривается гибкий график погашения кредитов. Отсутствуют комиссии и дополнительные платежи.

«За свою 8 летную деятельность РИЦ «Онтустик» отличается высокими показателями экономической значимости. За период с 2009 по 2017 (8 мес.) годы льготные кредиты получили 16 431 предпринимателей области, а также получили возможность открыть и расширить свой бизнес. В результате созданы новые рабочие места, работой обеспечены 41 181 человек. Всего за весь период профинансировано более 16 тыс. проектов на сумму 49,7 млрд. тенге», — сказал К.Байторе.

Пресс-служба акима ЮКО