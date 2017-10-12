Приговор грабителю ювелирного магазина коллегия по уголовным делам в Шымкенте посчитала законным

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Апелляционный суд по грабителю из Сарыагаша

В Шымкенте, в областной коллегии по уголовным делам рассмотрена апелляция жителя Сарыагаша — небольшого города в ЮКО, признанного виновным в ограблении ювелирного салона. Адвокат обвиняемого и его родные уверены в невиновности мужчины.

В июне 2017 года в Сарыагаше было совершено нападение на магазин ювелирных изделий. Злоумышленник появился утром, когда еще не было посетителей, напал на продавщицу, и похитил сумку с драгоценностями. Сумма награбленного составила более 14 миллионов тенге.

Спустя полгода полицейские задержали налетчика Бауыржана Т. Во время обыска у него дома была найдена часть похищенных ценностей. Сарыагашский суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы.

Сторона осужденных с таким вердиктом не согласилась. Мать Бауыржана надеялась доказать суду невиновность сына. Она утверждает, что найденные в их доме ценности подброшены самими полицейскими. Сам Бауыржан также говорит, что в день, когда в Сарыагаше происходило ограбление, он находился в Шымкенте.

«У меня 25 июня был день рождения, — рассказал на суде Бауыржан, — я отправился в Шымкент, чтобы с друзьями встретиться. 29 июня, когда было ограбление, меня в Сарыагаше вообще не было. Я был в Шымкенте!»

Жителю Сарыагача вменили ограбление ювелирного магазина

Защитник осужденного также привел свои доводы: «Злоумышленника засняли и камеры видеонаблюдения, и продавщица успела сделать снимок на свой мобильный. Изображенный человек совсем не похож на моего подзащитного».

Но прокурор обвинения заявил, что доказательств вины собрано достаточно, посчитав приговор вполне обоснованным и законным. После совещания, коллегия уголовного суда оставила приговор без изменения, ходатайство осужденного и его защитников без удовлетворения.

Мать осужденного не скрывала своих эмоций. Чтобы вывести ее из зала, пришлось вызывать охрану.

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