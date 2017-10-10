Пятое место делит Шымкент с Павлодаром по цене проезда в автобусе. И в Шымкенте, и в Павлодаре стоимость билета в общественном транспорте составляет 70 тенге. Дешевле всего в Актау — тариф на проезд в общественном транспорте 50 тенге.

На втором месте Актобе — 55 тенге за билет в автобусе. Третье место у Талдыкоргана — горожане платят 60 тенге за поездку. Тройка городов в самым низким тарифом не поднимала его по крайней мере два года.

Четвертое место занимает Жезказган с теми же 60 тенге, но за год тариф повысился на 50%, в 2016 году стоимость билета была 40 тенге. Как раз пятое место у Шымкента с Павлодаром — 70 тенге за билет, повышения в течение года не было.

К слову, самые высокие зарплаты в РК получают жители Астаны, Актау, Атырау, Актобе, Алматы и Усть-Каменогорска.

Пальма «первенства» у Усть-Каменогорска, Кызылорды и Астаны. Причем, первые два города подняли цену за проезд в 2016 году на 20% и 28,6% соответственно.

Несмотря на божеские тарифы, во втором полугодии возросли доходы у таксистов. После спада интереса к такси в первом полугодии, к осени наметился всплеск спроса, и пассажиропоток такси увеличился на 13% по всей стране. Причиной специалисты называют новые технологии, которые используют таксопарки, и выгодные условия оплаты, привнесенные новыми игроками на таксомоторном рынке.

Использованы данные ENERGYPROM.KZ