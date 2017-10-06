Шубамания продолжает одевать шымкентцев в благородные меха. Утеплить жителей города к зимним холодам решили по приемлемым ценам — сезонные скидки и выгодные предложения так и манят заглянуть на меховую ярмарку.

Грезите о шубке — тогда вам в Шубаманию. Тысячи меховых изделий — шубы, полушубки, манто, куртки, жилетки, десятки аксессуаров, сотни фасонов и стильных дизайнов. Ярмарка Шубамания решила одеть шымкентцев в меха. Здесь задались одной целью — удовлетворить потребности абсолютно всех женщин, мечтающих о шубке.

Благородные соболь и норка, каракуль, мех куницы и шикарной чернобурки — без теплой шубы не уйдет никто. Порадуют покупателей меховые изделия классического и современного покроя, изделия из меха для статных дам и юных леди. Цветовая гамма на любой вкус — от приглушенных тёмных до броских, ярких цветов, от монохромных расцветок до разноцветных меховых изделий.

На «Шубамании» вы легко сможете найти как изысканные, элегантные модели, которые понравятся бизнес-леди и респектабельным женщинам, так и смелые, неординарные вещи для тех, кто хочет быть оригинальным. К слову, шубка — вещь долговечная. В ней вы будете чувствовать себя комфортно на протяжении нескольких сезонов.

«Шубамания» – это ярмарка, где каждый покупатель может позволить себе купить качественную и красивую шубу. К тому же порадуют покупателей новая коллекция и приятные скидки.

Татьяна Кирьянова, продавец-консультант: «Мы получили новый товар и теперь можем порадовать не только женщин, но и мужчин. У нас есть куртки с капюшоном и без, также новое поступление и для женщин — это шубки белые, очень красивые. У нас действуют скидки при покупке за наличные, а также есть кредит и рассрочка — вы можете прийти и оформить».

Приобрести шубу по выгодной цене можно по адресу: Темирлановское шоссе, 19, за торговым центром Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны. Ярмарка меховых изделий «Шубамания» работает в Шымкенте только до конца октября.

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