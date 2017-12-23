Новогодние скидки в «Шубамании» только до 31 декабря

Новогодние скидки в «Шубамании» продолжаются. На меховой ярмарке можно приобрести не только качественную верхнюю одежду, но и сделать это по выгодным условиям, к примеру оформить кредит, чем и решили воспользоваться Шуддин Саидов и Сарбиназ Алдабергенова. Смотрите, что из этого вышло!

Ну, а меховая ярмарка с новогодними скидками продлится только до 31 декабря. Вы всё еще думаете, чем порадовать себя и близких на праздник? Не теряйте зря время. Лучше поторопитесь на ярмарку ШУБАМАНИЯ по адресу: Темирлановское шоссе, 19, за торговым центром Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны.

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