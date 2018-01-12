Ночь скидок в «Шубамании» дарит невероятные возможности

Пушистые скидки в Шымкенте! Шубамания приглашает шымкентских красавиц приобрести желанную шубку по отличной цене. Ночные скидки до 30-ти процентов порадуют женщин и мужчин, мечтающих укутаться в меха.

За окном минус и снег — в Шымкент пришла настоящая зима. А значит самое время правильно утепляться. «Шубамания» приглашает шымкентцев на ночь скидок. Только один вечер — 12 января — на ярмарке качественных меховых изделий можно будет приобрести шубки по отличным ценам. Они не только согреют в морозы, но и сохранят семейный бюджет.

Ксения Бритикова, администратор меховой ярмарки «Шубамания»: 12 января у нас сегодня ночь скидок, выбор большой! Люди могут придти к нам в «Шубаманию» и приобрести шубку своей мечты».

Приобрести можно шубки, изящные полушубки, манто, удобные жилетки, пальто. Согреют шымкентских модниц и модников теплый соболь, каракуль с завитУшками, богатая норка, шубы из куницы, песца и чернобурки — меховые изделия на любой вкус и кошелек.

Не устояли перед таким разнообразием и журналисты. Корреспондент телекомпании «Отырар TV» Шуддин Саидов большую часть рабочего времени проводит на улице — снимает сюжеты, берет интервью. Утеплиться Шуддин решил в «Шубамании».

Шуддин Саидов, покупатель: «Когда встал вопрос какую одежду купить для шымкентской зимы, я даже не задумывался куда пойти. Сразу пришел в «Шубаманию». Во-первых, привлекают скидки. Во-вторых, меня больше привлекают меховые куртки и здесь большой выбор. Курта не дорогая, тем более, что есть и кредит, и рассрочка — только выбрать».

Действительно, приобрести теплое меховое изделие в «Шубамании» можно как за наличный расчет, так и в рассрочку от 6 до 12-ти месяцев или в кредит до трех лет. За теплой шубкой своей мечты спешите по адресу: Шымкент, Темирлановское шоссе, 19, за торговым комплексом Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны.

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