Теплая зима в Шымкенте — шикарный повод одеться в легкий мех

Очередное потепление в Шымкенте совсем не причина убирать шубы до следующих холодов, а прекрасный повод отправиться на выставку «Шубамания» и купить себе легкий и нежный мех для солнечной погоды.

Новая коллекция в Шубамании представлена специально для мягкой шымкентской зимы. Это и тончайшие манто из каракуля с неповторимым рисунком завитков и пушистые, но невесомые шубки-курточки из светлой норки.

Размер для шубы в теплые дни имеет большое значение! Для мягкой шымкентской погоды и почти полного отсутствия снега совсем не обязательна тяжелая шуба в пол, моднице достаточно легкой меховой почти накидки, чтобы выглядеть совершенно по-зимнему. Главное — стильная длина и рукав три четверти.

Европейская мода на элегантные рукава три четверти захватила практически все подиумы. Во-первых, модели в укороченных шубках и полушубках-накидках с коротким рукавом смотрятся очень женственно. Во-вторых, у этого тренда есть и практическая сторона: рукав не затирается от постоянного контакта с разнообразными поверхностями, да и автомобиль водить намного проще.

Шубамания представляет куртки из белой норки, в которых капюшон — это еще и украшение — уютный воротник-пелерина. В дымчатой норке — любая жительница Шымкента будет выглядеть элегантно, роскошный жилет из соболя добавит шарма, а лисьи жилеты и куртки сделают их обладательницу креативной и озорной.

Популярные на протяжении нескольких последних лет меховые жилеты, в зимнем сезоне 2017-2018 плавно трансформировались в полноценные шубы без рукавов. Хотя их практичность весьма сомнительна, модницы считают, что предстоящей весной или даже сейчас, в теплую зиму, такие жилеты могут заменить полноценные шубы, если носить их с длинными перчатками или поверх вязанного платья или свитера.

К слову, тончайшие длинные перчатки из кожи тоже представлены в «Шубамании».

Ксения Брититкова, консультант выставки «Шубамания»: «Мы представляем так же жилеты для любительниц спортивного стиля. Изделия комбинированные и выполнены необычно. Мех и замша — прекрасное сочетание!»

Для покупателей, предпочитающих академический стиль и классику, представлена коллекция меховых шуб из соболя, норки, мутона. Уникальность меховым изделиям во многих омоделях придает отделка — каракуль прекрасно сочетается с норковым воротником и манжетами, норка гармонирует с соболем, даже демократичный мутон прекрасно оттеняет роскошную куницу. Выбор — за ценителями.

Самая мягкая и уютная выставка «Шубамания» ждет своих посетителей ежедневно в торговом доме Аль-Фараби по адресу Темирлановское шоссе, 19. Сохранить для себя теплую и пушистую зиму поможет кредит и рассрочка, а так же гибкая система скидок — приятное удовольствие может стать для вас дешевле на 15, а то и на 30%.

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