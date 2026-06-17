В преддверии Дня города в Шымкенте в городской универсальной библиотеке им. А. Пушкина организована книжная выставка «Шымқалам — мақтанышым, мерейiм» — «Шымкент — моя гордость, мое достояние», посвященная истории, культуре и духовному наследию одного из древнейших городов Казахстана.

Шымкент — мегаполис с богатой историей и уникальным культурным обликом. Археологические исследования подтверждают, что на территории современного города существовали поселения еще во II веке до нашей эры. История Шымкента насчитывает более 2 200 лет.

До 1992 года город в русскоязычной традиции назывался Чимкент. Название Шымкент связано с его исторической этимологией: с тюркских языков слова «шым» («чим») переводятся как «дерн», «луг», а «кент» означает «город». Таким образом, название южного мегаполиса можно трактовать как «зеленый город».

Шымкент, расположенный на Великом Шелковом пути, на протяжении веков являлся важным центром торговли, культуры и взаимного обмена между народами. В период Казахского ханства город имел большое стратегическое значение, а в последующие годы стал одним из крупных промышленных и экономических центров страны.

Сегодня Шымкент — современный мегаполис республиканского значения, где гармонично сочетаются историческое наследие и динамичное развитие.

На книжной выставке представлены издания, рассказывающие о прошлом и настоящем города, редкие фотографии, исторические материалы и краеведческие исследования.

Особое место занимает труд Момбека Абдиакимулы «История города Шымкента», раскрывающий важные страницы летописи родного края.

Выставка знакомит посетителей с культурным наследием Шымкента, его историческими памятниками, литературным и духовным богатством. Среди представленных материалов — книга «Исторический Шымкент: памятники рассказывают», а также произведения известных писателей и общественных деятелей: Асанбая Аскарова, Мекемтаса Мырзахметулы, Мархабата Байгута, Карауылбека Казиева, Юрия Кунгурцева и других авторов, внесших значительный вклад в развитие казахстанской литературы и культуры.

Дополнением выставки стал QR-код, с помощью которого посетители могут прослушать аудиообзор экспозиции. Организован также открытый микрофон, где каждый горожанин может выразить свои теплые чувства и любовь к родному городу.

Шымкент — это мегаполис, который бережно хранит память поколений, соединяет прошлое и настоящее, вдохновляет своей историей и красотой. Посетители выставки могут совершить увлекательное путешествие по страницам истории древнего города, познакомиться с его достопримечательностями и увидеть красоту Шымкента через фотографии и произведения художников.

Такие выставки способствуют сохранению культурного наследия южного мегаполиса, пробуждают интерес к истории родного края и укрепляют чувство уважения и любви к своей малой родине.

К слову, вход на выставку свободный. Время посещений- с 9:00 до 19:00.

Для посетителей выставки будет организована викторина с призами в виде блокнотов, авторучек и значков с символикой Шымкента. А детям будет предоставлена возможность собрать пазлы с изображениями достопримечательностей города.

Зауре Джунусбекова,

заведующая сектором регистрации

и контроля городской

универсальной библиотеки им. А. Пушкина