Шымкентский подросток забрался на вагон и получил удар током

Одиннадцатилетний мальчик залез на вагон товарного поезда близ населенного пункта Коксай-1 и получил сильный удар током, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ЛОВД ст. Шымкент. Трагедия произошла в 10 часов утра 10 октября.

«Трое ребят проходили через железнодорожные пути. Один из них, ученик 6-го класса, забрался на вагон и уже оттуда упал после поражения электротоком. Там 27 000 вольт электрического потенциала. В итоге он получил около 60% ожогов тела», — сообщили по телефону в ЛОВД.

Ребенка увезли в областную детскую больницу Шымкента. По предварительным данным, он находится в реанимации.

Напомним, 16 сентября несчастье произошло недалеко от Шымкента, на станции Тогуз. Поезд отрезал ногу 9-летнему мальчику из Шымкента.

Ребенок игрался на железнодорожных путях и цеплялся к вагонам проходящих составов. Как рассказали в ЛОВД, мальчик увлекался так называемым «зацепингом».

Ребенок приходит в себя после тяжелейшей операции — ему пришлось ампутировать стопу. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Семья мальчика проживала рядом с железной дорогой. Его отец — бывший путеец, мальчик часто здесь гулял. 9-летний ребенок цеплялся за последний вагон и катался на поездах.