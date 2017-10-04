В Шымкенте столкнулись поезд и грузовик

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В Шымкенте столкнулись поезд и грузовик. Разрушительное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 октября на железнодорожном переезде неподалеку от цементного завода в Каратауском районе города.

Подробности масштабной аварии пока неизвестны, съемочная группа программы «Экстренный вызов» ТК «Отырар TV» работает на месте аварии. Известно только, что происшествие, к счастью обошлось без жертв, но материальный ущерб колоссальный. Грузовой многотонник Howo превратился в груду металла.

На месте аварии работает группа дознавателей, проводится экспертиза и восстанавливается картина происшествия. Информационный портал Otyrar.KZ сообщит все подробности ДТП, как только будут получены официальные комментарии.

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