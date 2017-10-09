В Шымкенте суд вынес постановление об аресте на 2 мес. задержанному за взятку руководителю Управления внутренней политики. Руководитель Управления внутренней политики акимата ЮКО Болатбек Толеген арестован, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на судью Абайского района Сержана Айнабекова.

«Житель Шымкента Болатбек Толеген, 1980 года рождения, получил взятку, с которой был задержан 6 октября. 8 октября Абайским районным судом Шымкента, следственным судьей был санкционирован арест сроком на 2 месяца», — сообщил Сержан Айнабеков.

На чиновника было заведено уголовное дело по ст. 366 ч.3 п.1 УК РК «Получение взятки путем вымогательства».

Напомним, 6 октября Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции ЮКО при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге задержан руководитель Управления внутренней политики акимата области Толеген Б. Б.

«Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н. Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг», — говорится в подписи к видео задержания на канале Национального бюро по противодействию коррупции в Ютубе.