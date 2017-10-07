В Шымкенте задержан руководитель Управления внутренней политики ЮКО

Задержан руководитель Управления внутренней политики акимата ЮКО, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге задержан руководитель Управления внутренней политики акимата области Толеген Б. Б. Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н. Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг», — отмечено в сообщении.

6 октября текущего года Толеген Б.Б. водворен в ИВС УВД Шымкента. В связи с полным признанием вины процессуальное задержание в отношении Шалкеева Н.Р. не применялось. Проводится досудебное расследование.