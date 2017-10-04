В Шымкенте трактор раздавил почти 39 тысяч бутылок коньяка, водки и пива

В Шымкенте трактор раздавил почти 39 тысяч бутылок паленого коньяка, водки и пива. Судебные исполнители в присутствии специалистов ДГД и прокуратуры ЮКО на мусорном полигоне уничтожили контрафактный алкоголь на глазах у сотрудников свалки и случайных прохожих.

Спиртное было изъято у предпринимателей Махтааральского района ЮКО по решению суда как не соответствовавшая санитарным нормам и налоговому законодательству.

Изъятый из оборота алкоголь едва вместился в два большетонных автофургона. Этот груз кому-то мог стоить здоровья, а то и жизни. Для уничтожения опасной продукции был подготовлен специальный могильник. А решение суда исполнялось комиссионно в присутствии представителей трёх правоохранительных органов.

«По приговору Махтааральского районного суда конфискован, а теперь уничтожается алкоголь. По первому исполнительному листу в количестве 17 тысяч 627-ми бутылок и по второму решению свыше 21 тысячи единиц алкогольной продукции», — пояснили судоисполнители.

…Под ковш трактора идут бутылки с водкой, коньяком, и вином, здесь же и ёмкости с пивом. Сотрудники мусорного полигона сбрасывают ящики в ров дрожащими руками, провожая грустным взглядом льющийся рекой алкоголь. Впрочем, сожалеть о нём не стоит, говорят специалисты по экономическим преступлениям. Происхождение этого спиртного весьма сомнительное.

Как уничтожали спиртное:

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Бахытбай Молдабеков: «Эта продукция реализовывалась без акцизных сборов, то есть незаконно. Качество алкоголя очень низкое, не соответствующее санитарно-техническим нормам. Спиртное было изъято в Махтааральском районе у двух предпринимателей в магазинах, где товар уже реализовывался населению. Часть продукции была изъята со складов и хранилищ».

На уничтожение контрафактной продукции комиссии потребовалось полтора часа. За это время весь алкоголь был погребён под землёй. А чтобы ни у кого не возникло соблазна его эксгумировать, захоронение утрамбовал трактор.

Данияр Худайбергенов