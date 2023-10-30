Житель Шымкента штамповал поддельные госномера

Житель Шымкента подозревается в подделке госномеров.

Цех по изготовлению злоумышленник организовал в своём доме. В поле зрения правоохранителей мужчина попал на трассе Самара-Шымкент. Оперативники и сотрудники местной полицейской службы задержали водителя автомобиля «Нива» по подозрению в подложном государственно-регистрационном номерном знаке.

Выяснилось, что госномера были зарегистрированы на другой автомобиль. Так, полицейские вышли на злоумышленника. Во время обыска в доме у задержанного был найден станок для изготовления госномеров, более сотни номерных знаков и голограммных наклеек. Проводится досудебное расследование.

Галымбек Турысбеков, начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области:

«Данный факт зарегистрирован по ст. 386 ч. 1 УК РК «Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака». Вещественные доказательства изъяты. Выясняются все обстоятельства».