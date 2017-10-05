В ЮКО началась вакцинация от гриппа

В Южно — Казахстанской области началась вакцинация от гриппа. Одним из первых прививку сделал главный санитарный врач области Жумагул Медетов.

Отметим, в этом году на вакцинацию представителей группы риска в области закуплено более около 282 тысяч доз вакцины. Кого будут прививать бесплатно, какие могут возникнуть последствия после прививки и главное – кому прививаться категорически нельзя?

На личном примере Жумагул Медетов показывает – вакцине от гриппа доверять можно. Главный санитарный врач области сделал прививку одним из первых. Вакцинация, уверяет он, лучший способ не заболеть гриппом в эпидемиологический сезон.

Жумагул Медетов: «Я каждый год делаю прививки! Поэтому в этом году тоже пришел. По области закуплено 281 381 вакцина для людей из группы риска – это пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями, дети, беременные женщины на сроке от 18 недель, а также медработники».

В течение первых трех суток после прививки может наблюдаться небольшое покраснение в месте укола. Это – единственная проблема, с которой может столкнуться привитый человек. Правда, при условии, что на момент прививки он абсолютно здоров.

Насиба, пациентка: «Прививка от гриппа помогает моей семье пережить сезон простуд без серьезных осложнений».

Санитарные врачи отмечают – вакцина, которой сейчас прививают южноказахстанцев – результат большой научно — исследовательской работы и способна защитить от тех штаммов гриппа, которые надвигаются на Казахстан в предстоящем сезоне.

Врач №1 городской поликлиники Шымкента: «Если у вас аллергия на белок, то вакцина вам противопоказана. Придется укреплять иммунитет старым дедовским методом. Ну а те, кто не входит в группу риска, но хочет сделать прививку, могут обратиться в ЦАХТГ. Там эту услугу оказывают на платной основе. Стоимость одной прививки 2500 тенге. Вакцина от гриппа — российская».

Саида Турсуметова