Ярмарка локальных производителей ждет жителей и гостей Шымкента

Ярмарку Локальных Производителей, в рамках международного Дня Своего Бизнеса проводит сегодня в Шымкенте ТОО «МЕТРО Кэш энд Керри» при поддержке НПП РК «Атамекен».

Ярмарка началась 10 октября в 10:00 и будет проходить до самого вечера, рассказали организаторы. Товары народного потребления продовольственной и непродовольственной группы выставлены на стоянке супермаркета «Метро» в микрорайоне Нурсат.

Жителей и гостей города ждем на ярмарке, чтобы приобрести наши — местные — товары по цене ниже рыночной!