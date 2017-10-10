Землю накроет двухдневная магнитная буря

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Землю накроет двухдневная магнитная буря

На Земле 13–14 октября ожидается магнитная буря. Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника.

Явление может привести к проблемам со связью, ухудшению качества теле- и радиосигналов, а также может вывести из строя спутники.

Всему виной — солнечный ветер, его новая «порция» достигнет планеты в ближайшие дни.

«Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления».

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1 Комментарий Включено "Землю накроет двухдневная магнитная буря"

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Руслан

Демагогия

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