Землю накроет двухдневная магнитная буря

На Земле 13–14 октября ожидается магнитная буря. Под ее влияние могут попасть метеозависимые люди, а также электроника.

Явление может привести к проблемам со связью, ухудшению качества теле- и радиосигналов, а также может вывести из строя спутники.

Всему виной — солнечный ветер, его новая «порция» достигнет планеты в ближайшие дни.

«Влияние магнитных бурь на человека почти всегда характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления».