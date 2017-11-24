Чёрная пятница началась: скидки до 90% предлагают казахстанцам

24 ноября объявлен старт самому ожидаемому событию в мире шопинга – Чёрной пятнице. Это день огромных скидок и распродаж, пишет informburo.kz.

В этот день покупательная способность растёт во всём мире. Где бы вы не жили и что бы не покупали, в этот день можно сэкономить много денег.

Зародилась эта традиция в США, где скидки магазинов доходят в этот день до 90%. В 2009 году Чёрная пятница пришла и в Казахстан, тогда скидки казахстанских интернет-магазинов были хоть и не столь велики, но всё же были.

Спустя четыре года к Чёрной пятнице присоединилось уже гораздо больше магазинов.

В Казахстане километровых очередей в дни Чёрной пятницы не наблюдается. В то время как для ритейлеров США это игра в «пан или пропал», поясняет эксперт исследовательского агентства Thomson Reuters Джарон Мартис.

«Дело в том, что это начало сезона рождественских распродаж, то есть самого доходного периода года в плане объёма продаж и прибыли. Ну а с точки зрения потребителя, скидки должны быть от 40% и более, в противном случае – это была бы не настоящая «чёрная пятница», – говорит эксперт.

В 2016 году в Чёрной пятнице участвовали 28 казахстанских интернет-магазинов, скидки доходили до 80%.