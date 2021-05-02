Cалон «Эталон меха» радует жительниц Шымкента в праздничные майские дни.

Покупательница Диля не пожалела, так как ассортимент верхней одежды здесь огромный. Норковые шубы разных фасонов и цветов, на любой вкус.

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Диля, жительница г. Шымкента:»В Эталон меха» большой выбор и профессиональные консультанты посоветуют. На этой норковой шубе остановлюсь. Советую всем посетить магазин «Эталон меха». Здесь качественный товар и прекрасные консультанты».

Сотрудники «Эталона меха» поздравляют шымкентцев с майскими праздниками и желают каждой семье благополучия и успехов. Специалисты-консультанты приглашают посетить магазин и порадовать себя приятными подарками.

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Елена ПАК, администратор магазина «Эталон меха» «Эталон меха» объявляет о весенних скидках: при покупке норковой шубы предусмотрена скидка 150 тысяч тенге за наличный расчет. Также скидки на весь ассортимент;мутоновые шубы, пальто парки. При покупке за наличку скидка -50 000 тенге». В магазине » Эталон меха» представлен широкий ассортимент современных стильных моделей верхней одежды.

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Магазин «Эталон меха» находится на 3 этаже торгового центра «Баян сулу» по Темирлановскому шоссе 3/5.