Деньги на воду в Толебийском районе истрачены, а результата нет…

Проблемы, возникшие в Толебийском районе ЮКО, по обеспечению качественной питьевой водой дошли до Правительства и Парламента. Ответственные от областного акимата были на месте и уточнили, что необходимо исправить. Правда, точку в вопросе ставить еще очень рано.

Члены постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития маслихата ЮКО обсуждают проект областного бюджета на ближайшие три года, внося изменения и дополнения. Маслихат и акимат в одном вопросе едины: в срочном порядке нужно решить с водообеспечением Толебийского района. Скандал дошел до высших эшелонов власти.

«Вопрос о водоснабжении Толебийского района заслушали на заседании Парламента, доклад у премьер-министра. Я сам ездил в Астану…», — рассказал Толеген Сарсембаев, заместитель акима ЮКО.

«Да, этот вопрос также поднимается партией Нур Отан. Необходимо в срочном порядке изыскать возможность и решить проблему водообспечения…», — поддержали члены комиссии.

Для решения вопроса водообеспечения Толебийского района уже были выделены немалые суммы. Деньги истрачены, а результата — нет.

«На строительство выделено свыше 5 млрд-ов тенге! Аким Толебийского района все делает для того, чтобы жителей обеспечить чистой питьевой водой. Выделил из бюджета 20 миллионов. Чтобы вода из родника не загрязнялась, приходилось закрывать источник пленкой. Но дожди и пасущийся скот загрязняют родник. Из-за этого вода, которую пьют жители не соответствует санитарным нормам», — говорит Нурмахан Жолдасов, депутат областного маслихата, первый заместитель председателя ЮКОФ партии Нур Отан.

Ответственные от областного акимата говорят о том, что необходимо сделать в первую очередь.

Проект по водообспечению был разработан в 2010-2014 годах. Построенные очистные сооружения и насосы не введены в эксплуатацию. Сейчас по левой стороне подключена труба и вода идет самотеком. Здесь нужно построить очистные сооружения. Для этих целей в бюджет следующего года необходимо вновь закладывать деньги!», — резюмировал замакима области.

В ходе рабочей поездки выяснилось также из каких источников пьют воду толебийцы.

«Мы выяснили: вода идет из Коктерек из 1-2 — 3 — 4-ой подстанций. Документацию по Карабастау не нашли. Вот говорят, что в селе Александровка через чугунную магистраль идет чистая вода», — рассказал присутствующим Толеген Сарсенбаев.

Вопрос водоснабжения Толебийского района на контроле Правительства. Есть надежда, что областной маслихат вместе с областным акиматом сделают все возможное и НЕвозможное, чтобы толебийцы пили не грязную воду, как сейчас, а кристально чистую.

Учитывая и то, сколько было потрачено средств и сколько еще предстоит вложить, вода станет не иначе как «золотой».

Шынар Оразова