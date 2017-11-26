Казахстанцам вернут более 900 млн тенге по счетам за отопление

Возврат денежных средств потребителям производится путем снижения платежа за выставляемые счета на сумму перерасчета.

В Казахстане осуществили перерасчет расходов за тепловую энергию и теперь вернут жителям более 900 млн тенге. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил заместитель председателя комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК Асан Дарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потребитель ежегодно участвует при перерасчете средств за тепловую энергию с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По итогам прошлого отопительного сезона, потребителям в целом будет возвращена денежная сумма в размере более 900 млн тенге по республике», — сказал он. Дарбаев рассказал, каким образом будет производиться возврат денежных средств.

«Возврат денежных средств потребителям производится путем снижения платежа за выставляемые счета на сумму перерасчета. В результате перерасчета возврат начисленных средств осуществляется в лицевом счете потребителя и прописывается отдельной строкой в виде аванса — сальдо», — отметил он.

По его словам, это не является нарушением, либо отсутствием контроля со стороны уполномоченных органов.

«Здесь оценивается факт температуры за отопительный сезон — если она была ниже ожидаемого, то соответственно здесь подразумевается, что субъект на нее затратил меньше энергоресурсов, чем планировал. Соответственно, он получил определенный доход, и этот доход подлежит возврату потребителям», — рассказал Дарбаев.