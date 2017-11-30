Любителям свежих огурцов и помидоров в холодный сезон придется крупно раскошелиться: к концу осени летние овощи подорожали сразу на 27-28% за месяц, пишет energyprom.kz. Также последний предпраздничный месяц принес удорожание апельсинов и бананов (+3-4% к октябрю), яиц (+5%), молока, творога и сметаны (+1-2%).

По итогам ноября ожидаемо подорожали сезонные овощи: огурцы — сразу на 27,9% к октябрю, до 374,2 тг за кг, помидоры — на 27,5%, до 390,3 тг за кг.

Среди прочих овощей заметно выросли только цены на капусту (+2% за месяц, до 75,6 тг за кг). Месячный рост цен на прочие овощи не превысил 1%, а лук и морковь — подешевели (-3,7 и -2%, соответственно).

Среди фруктов к декабрю заметно выросли в цене апельсины (+4,3% за месяц, до 592,6 тг за кг), бананы (+3,4%, до 449,2 тг за кг) и яблоки (+1,5%, до 378,5 тг за кг).

В каждом регионе РК по-своему стараются сглаживать сезонные колебания цен на основные продукты питания.

20 социальных магазинов до конца года планируют открыть в Шымкенте. Кроме того, в южном мегаполисе рассматривается вопрос создания большого социального рынка возле центрального стадиона им. Кажымукана.

Примечательно, что по итогам ноября среди продуктов животного происхождения сильнее всего из социально значимых товаров подорожали за месяц яйца — сразу на 4,9% к октябрю, до 241,6 тг за десяток.

На 1-2% за месяц подорожали также окорочка, говядина и говяжья печень, и сало.

В сегменте молочной продукции отмечен рост цен на сырое молоко (+1,6%, до 191,5 тг за л), творог (+1,4%, до 1483 тг за кг), сметану (+1,1%, до 977,7 тг за кг) и пастеризованное молоко (+1% за месяц, до 212,7 тг за л).

Кроме того, на 1,2% подорожала мороженная рыба — до 864,6 тг за кг.

Среди бакалейной продукции заметный рост цен отмечен только на майонез: +1,9% за месяц, до 707,5 тг за кг.

Примечательно, что подешевели соль (-0,7% к октябрю) и сахар (-4,2%). Рост цен на мучные изделия и крупы не превысил 1% за месяц. Более того, например, гречневая крупа продолжает дешеветь: -4,4% за месяц, и сразу 26,9% за год, до 322 тг за кг.