Налог на имущество с нового года будет рассчитываться в Шымкенте по-новому

Не заплатили имущественный и земельный налог? Не волнуйтесь, впереди целый год. Владельцам недвижимого имущества не стоит беспокоиться в этом году. Но уже со следующего года все обязательные платежи необходимо будет заплатить. Так как, согласно изменениям и дополнениям в Налоговый Кодекс, с 2018 года имущественный и земельный налог придется заплатить с 1 января по 1 октября.

В зале управления государственных доходов по Абайскому району Шымкента нет привычных очередей. Согласно изменениям, внесенным в Налоговый Кодекс, в этом году имущественный налог платить не надо. Обязательные платежи шымкентцы смогут произвести с 1 января по 1 октября 2018 года. Есть и еще одно важное новшество. Отныне, оценивать дома и квартиры, горожане будут не в БТИ, а в управлении госдоходов по месту жительства. Оценка недвижимого имущества будет производиться по трем зонам.

Дариякул Сатыбалдиев, главный специалист управления госдоходов по Абайскому району: «На данный момент производится зонирование города Шымкент: первая, вторая и третья зоны. В зависимости от местонахождения жилья фонд делится на эти зоны. Например, центр города — это дома более дорогие, они относятся к первой зоне. Вторая зона, это, так скажем, средние оценки. И третья зона — наиболее отдаленные участки».

Сейчас идет подготовительная работа. С нового года все строения, находящиеся на территории Шымкента, будут полностью оценены.

Дариякул Сатыбалдиев, главный специалист управления госдоходов по Абайскому району: «Имеются случаи, когда человек купили старый дом, 40-х или 60-х годов постройки, затем снес и построил новый дом, соответственно — дорогой. В БТИ недвижимость была зарегистрирована по старым параметрам и соответственно стоимость налогов на этот дом рассчитывалась по-старому. Теперь вновь построенные дома будут подвергаться визуальной проверке и если документальная стоимость, на наш взгляд, не соответствует фактической стоимости, будет производиться переоценка имущества, визуально, согласно квадратных метров и согласно использованных материалов».

Есть и еще одна важная новость. С 2018 года льготами по оплате налогов будут продолжать пользоваться инвалиды 1-ой и 2-ой групп. К этой категории добавили и людей с ограниченными возможностями, относящиеся к третьей группе.

Шынар Оразова