Последствия несвоевременного уплаты имущественного налога

Вы оплатили налог на имущество жилья, находящегося в вашей собственности? Если нет, управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывает к погашению обязательных платежей.

Специалисты отрасли предупреждают, срок уплаты налога на имущество, исчисленного за 2022 год, истекает 1 октября текущего года.

По данным управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента, по налогу на имущество за 2022 год начислено налогов на 66 тысяч объектов налогообложения в размере 358 миллионов. На сегодняшний день в казну поступило 290 миллионов.

Сумма налога на имущество физических лиц исчисляется в соответствии со шкалой Налогового кодекса в зависимости от стоимости, определенной в соответствии со сведениями, предоставленными Государственной корпорацией» Правительство для граждан».

Срок уплаты налога на имущество, исчисленного за 2022 год, истекает 1 октября. В случае неуплаты налога в этот установленный срок начисляется пеня на каждый день просрочки. В управлении предупреждают, со 2 октября физическим лицам будут направлены уведомления о взыскании задолженности.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Для оплаты налога установлено 30 рабочих дней. В случае неисполнения, издается приказ. Для принудительного взыскания задолженности, приказ направляется судебным исполнителям. Они взыскивают задолженность по налоговому приказу. Кроме того, в случае непогашения, налагаются ограничения на банковские счета, на выезд за границу и на недвижимое имущество».

С задолженности налогоплательщика, судебные исполнители взыскивают 25 процентов, в качестве своей зарплаты.

Чтобы избежать подобных неприятностей, специалисты призывают граждан, имущество которых зарегистрировано в департаменте юстиции, оплатить налог за прошлый год.

И не забыть рассчитаться по долгам тем, кто забывает это сделать несколько лет подряд.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«У нас на учёте — 8 тысяч налогоплательщиков, не уплативших налог на имущество за 2020-ый и 2021-ый годы. Задолженность составляет 30 миллионов! По взысканию долгОв работают судебные исполнители».

В этом направлении работают и специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента.