Задержан координатор атак на журналистов — МВД

Как сообщили в пресс-службе МВД им оказался О.Токарев — иностранный гражданин и квалифицированный хакер.

Кроме того, пресекли группу лиц, которые организовывали нападения на таких журналистов как Г.Бажкенова, В.Борейко, г. Ергалиева, С. Ибраева и других представителей масс медиа.

В основном при нападении на журналистов применялись поджоги их автомобилей, угрозы, нападения на самих журналистов и их родных, взломы сайтов, DDos-атаки.

При задержании Токарева, была изъята техника, которой велось управление атаками, размещение «заказов» в телеграме, подбор исполнителей и оплата.