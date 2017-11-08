Постановлением Правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает primeminister.kz.
Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году – Академический инновационный университет. По специальности – юрист, экономист.
Трудовую деятельность начал в 2002 году. В 2005–2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012–2014 гг. возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», Палату предпринимателей Южно-Казахстанской области.
С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
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5 Комментариев Включено "Нуржан Альтаев назначен вице-министром сельского хозяйства РК"
Өзі заңгер, экономист ауылдың иісін де сезбейді ат пен есекті, бидай мен арпаны ажырата алады ма өзі? , күлкілі жағдай ,қызық екен мақсаты министр болу ма әлде?
Здравствуйте ув. Нуржан! Примите Поздравления в ВАШ адрес с назначением столь высокого и ответственного звания.Вы как никто другой, поспособствуете, что мы наконец сможем, не заглядывая на приборы «допуска», насладиться качественными сельхозпродуктами в нашем регионе ЮКО. Наш край всегда славился ОБИЛИЕМ и полнеценными качественными продуктами питания. Не привозными, а своими. В добрый путь ВАМ!!!!
Сам себе, что-ли накалякал?
Ну а кто еще у нас может быть вице министром сельского хозяйства…..конечно юрист. Сажать же учили …ну а людей или картошку, какая разница. ДА?
Ну всё! Прорвемся в с/х!!! Догоним и перегоним!!!