Нуржан Альтаев назначен вице-министром сельского хозяйства РК

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Нуржан Альтаев

Постановлением Правительства РК Альтаев Нуржан Бауыржанович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает primeminister.kz.

Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году – Академический инновационный университет. По специальности – юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году. В 2005–2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях. В 2012–2014 гг. возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», Палату предпринимателей Южно-Казахстанской области.

С марта 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

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5 Комментариев Включено "Нуржан Альтаев назначен вице-министром сельского хозяйства РК"

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Мухтар

Өзі заңгер, экономист ауылдың иісін де сезбейді ат пен есекті, бидай мен арпаны ажырата алады ма өзі? , күлкілі жағдай ,қызық екен мақсаты министр болу ма әлде?

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3 дней 19 часов назад
Георгий Григорьевич

Здравствуйте ув. Нуржан! Примите Поздравления в ВАШ адрес с назначением столь высокого и ответственного звания.Вы как никто другой, поспособствуете, что мы наконец сможем, не заглядывая на приборы «допуска», насладиться качественными сельхозпродуктами в нашем регионе ЮКО. Наш край всегда славился ОБИЛИЕМ и полнеценными качественными продуктами питания. Не привозными, а своими. В добрый путь ВАМ!!!!

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3 дней 4 часов назад
Ерема

Сам себе, что-ли накалякал?

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3 часов 36 минут назад
Гражданин

Ну а кто еще у нас может быть вице министром сельского хозяйства…..конечно юрист. Сажать же учили …ну а людей или картошку, какая разница. ДА?

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3 дней 2 часов назад
Ерема

Ну всё! Прорвемся в с/х!!! Догоним и перегоним!!!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 38 минут назад
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