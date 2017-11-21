Переименование улиц Шымкента: за или против (опрос)

Переименование улиц Шымкента: за или против? Наш информационный портал Otyrar.KZ подготовил опрос на тему переименования улиц и микрорайонов Шымкента.

Если вам это нужно и важно — выбирайте ответ, который вам ближе всего. Для того, чтобы проголосовать за нужный вам ответ, кликните на зеленый треугольник в правом углу картинки.

Какие улицы вы видите в Шымкенте, какие названия и как вы представляете себе механизм ономастических перемен. Если у вас есть что отметить дополнительно, пишите в комментариях.

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