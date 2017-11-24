Полицейские Сарыагашского района выявили около 2,5 тысяч нарушений с помощью камер видеонаблюдения

С начала 2017 года сотрудники Сарыагашского РУВД с помощью камер видеонаблюдения мини-центра оперативного управления, выявили около 2,5 тысяч правонарушений. Мини-ЦОУ Сарыагашского РУВД введен в действие в 2014 году, оснащен современной компьютерной техникой и видеокамерами, позволяющих операторам в онлайн-режиме следить за обстановкой на улицах и дорогах районного центра.

На сегодня в районном центре на оживленных перекрестках, в общественных местах, возле школ установлены более 40 камер видеонаблюдения, фиксирующих нарушения даже при плохой видимости. Дежурными мини-центра в онлайн-режиме поддерживаются связь с нарядами полиции, передаются сведения о совершаемых правонарушениях и преступлениях и другая необходимая оперативная информация.

Так, нарядами полиции МПС Сарыагашского района с начала текущего года выявлено около 2,5 тысяч административных правонарушений, в том числе благодаря камерам наружного видеонаблюдения. На нарушителей наложено административных штрафов на общую сумму свыше 12 миллионов тенге.

Кроме того, камеры Мини-ЦОУ Сарыагашского РУВД помогают полицейским в раскрытии преступлений и оперативном задержании подозреваемых. К примеру, с помощью камеры видеонаблюдения, стражи порядка задержали преступную группу, совершившую ограбление местной АЗС.

Видеокамера Мини-ЦОУ Сарыагашского РУВД зафиксировала приметы подозреваемой автомашины, на которой скрылись преступники. В ходе ОРМ полицейские установили личности грабителей и задержали подозреваемых в нападении на АЗС.