Шубамания вернулась в Шымкент

Шубамания вернулась, чтобы утеплять шымкентских модниц. Не успели приобрести шубку к холодам — тогда вам сюда. Сотни меховых изделий с приятными скидками ждут своих покупателей.

Какая женщина не мечтает о красивой шубке? Меховая ярмарка «Шубамания» поможет осуществить мечту и создать стильный, дорогой образ. Тысячи меховых изделий — шубы, полушубки, манто, куртки, жилетки — сотни фасонов . В новой коллекции — акцент на необычные модели — яркие дизайнерские изделия так и притягивают взгляд.

Ксения Бритикова, администратор меховой ярмарки «Шубамания»: «У нас новое поступление, большое количество шуб, каракуль новые жилетки, новая норка — премиум норка, есть поперечка, есть и обычная… приходите, смотрите, выбор очень большой».

«Шубамания» предлагает своим покупателям шубки из элегантных соболя и норки, меха куницы, песца и шикарного густого меха чернобурки. На этот раз на ярмарке представлен и широкий ассортимент шуб из каракуля. Необычные завитки, по виду и на ощупь напоминают нежный бархат. Каракулевая шубка согреет счастливую обладательницу элегантной вещи даже в самые сильные морозы.

Шубу мечты можно приобрести в кредит и беспроцентную рассрочку. На многие модели меховых изделий действует 20-процентная скидка. Обзавестись теплой шубкой по выгодной цене можно по адресу: Темирлановское шоссе, 19, за торговым центром Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны. Спешите, ярмарка меховых изделий «Шубомания» работает в Шымкенте только до 24 декабря.

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