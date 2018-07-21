В результате проведенной инвентаризации меховых изделий в Туркестанской области установлены 50 предпринимателей, с остатком товаров меховых изделий в количестве 5477 штук.

Из них 43 (86%) налогоплательщика зарегистрированы в 3 районах г.Шымкента (Енбекшинском, Абайском и Аль-Фарабийском) и 7 (14%) налогоплательщиков зарегистрированы в г.Туркестане и Мактааральском районе области.

На сегодняшний день все 50 налогоплательщиков зарегистрировались в системе Ассоциации GS1 Kazakhstan, оплатили членские взносы и составили договора на поставку 5477 КиЗов (контрольных идентификационных знаков) и из них 31 (62%) налогоплательщик получил 3560 КиЗов, оставшиеся 19 (38%) налогоплательщиков ждут 1917 КиЗов. Все меховые изделия введены в базу. Контроль по получению кодов идентификационных знаков продолжается.

Справка:

КиЗ — контрольный идентификационный знак. Это строгой отчетности бланк, который снабжен элементами защиты изделия от подделки — чипами с радиочастотной встроенной меткой. Их видов на сегодня несколько — вшивные, накладные, наклеенные.