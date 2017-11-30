Сколько улиц и проспектов в мире названы в честь Президента РК

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улицы названные в честь Н. Назарбаева
Улица имени Нурсултана Назарбаева в Казани. Фото ©Рауль Гарифулин

Редакция Tengrinews.kz составила список улиц и проспектов в мире и в Казахстане названы в честь Президента РК.

В Казани одна из улиц названа в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В периоды с 1927 по 1949 и с 1988 по 2015 годы называлась улицей Эсперанто в честь языка эсперанто. В период с 1949 по 1988 годы называлась улицей Жданова.

улицы в честь Н.Назарбаева
Улица Назарбаева в Казани (Татарстан)

В турецких городах Гебзе, Кыршехир, Невшехир, Адана четыре проспекта носят имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

улицы в честь Н.Назарбаева

улицы в честь Н.Назарбаева

В столице Чеченской республике, в Грозном также есть улица Нурсултана Назарбаева.

улицы в честь Н.Назарбаева

В столице Иордании в Аммане одна из улиц названа в честь казахстанского Президента.

улицы в честь Н.Назарбаева
Улица Назарбаева в Аммане (Иордания)

В столице Ингушетии, городе Магас одной из улиц присвоено имя Нурсултана Назарбаева.

Кроме Алматы улица с именем Президента Казахстана есть и в Туркестане (ЮКО).

 

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