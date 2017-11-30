Сколько улиц и проспектов в мире названы в честь Президента РК

Редакция Tengrinews.kz составила список улиц и проспектов в мире и в Казахстане названы в честь Президента РК.

В Казани одна из улиц названа в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В периоды с 1927 по 1949 и с 1988 по 2015 годы называлась улицей Эсперанто в честь языка эсперанто. В период с 1949 по 1988 годы называлась улицей Жданова.

В турецких городах Гебзе, Кыршехир, Невшехир, Адана четыре проспекта носят имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В столице Чеченской республике, в Грозном также есть улица Нурсултана Назарбаева.

В столице Иордании в Аммане одна из улиц названа в честь казахстанского Президента.

В столице Ингушетии, городе Магас одной из улиц присвоено имя Нурсултана Назарбаева.

Кроме Алматы улица с именем Президента Казахстана есть и в Туркестане (ЮКО).