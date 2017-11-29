Свой рейтинг аким Толебийского района ЮКО зарабатывает ненормированным рабочим днем. Его утренняя планерка — это объезд объектов, проблемных участков и встречи с жителями. Встречи не планируются — уже с семи утра Бухарбая Парманова может встретить на улице молочница, дворник, горожане, вышедшие на работу пораньше.

«Чтобы знать, где и что нужно поправить, нужна там пройти пешком, — уверен районный аким, — а иначе как узнаешь о проблемах? Если дороги, к примеру, нет, это нужно ощутить на себе…»

В проекты, которые все же осуществил аким района, жители не верили. Улицы Ленгера, особенно, удаленные от центра городка, представляли собой печальное зрелище. Можно сказать, что их не было.

Улицу Пожарную, как показательную «полвека без ремонта», съемочная группа ТК «Отырар TV» снимала около полугода назад. Сегодня Пожарная — обычная жилая улица с асфальтированной дорогой, аккуратными домиками, без мусорных свалок и захламленных пустырей. Жители улицы собрались, чтобы показать журналистам, что можно сделать даже в самой, казалось бы, безнадежной ситуации.

В первом микрорайоне в самом разгаре строительство. Его завершения ждет вся молодежь микрорайона — на пустыре поднимается большой спорткомплекс, где можно будет заниматься бесплатно.

Благоустройство не только Ленгера, но и всего Толебийского района сегодня в приоритете у руководства. Нет ничего невозможного, уверен районный глава. У Бухарбая Парманова свои методы работы.

«Мы строим новый Ленгер, будет новый микрорайон, 8 домов уже ждут своих новосел, еще 11 планируем построить. А благоустроить Ленгер мы стараемся своими силами, инвесторы, местные жители и бюджет хоть какой-нибудь. А что ждать? Пока будем ждать время пройдет, и как потом смотреть молодежи в глаза!» — говорит аким.

Новый микрорайон в Ленгере уже построен, с противоположной стороне кипит еще одно строительство — возводится 10 многоэтажных домов. По словам застройщиков, дома полностью соответствуют современным требованиям.

«Это только малая часть задуманного, — делится планами Бухарбай Парманов, — С поддержкой жителей Ленгера мы сделаем наш город лучшим. Ленгерцы всегда были пробивными и инициативными, а сегодня, когда в жизнь воплощается то, о чем раньше мы и мечтать не могли, поддержка от горожан выросла в разы!»

Шуддин Саидов