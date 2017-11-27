Тайны кризисного центра в Шымкенте

Аккуратное здание в Шымкенте спрятано от посторонних глаз. Вход туда запрещен. Кризисный центр прячет от мира не только его постояльцев, но и их истории. Женщины не всегда готовы их рассказать…

Специальный кризисный центр в Шымкенте для женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации рассчитан на 50 человек. Сегодня здесь живут 36. Женщины с непростыми судьбами из разных социальных слоев. Но всех их объединяет одно – насилие от самых родных людей, которое вынудило их покинуть дом и, порой, даже без документов, схватив самое ценное – детей, бежать без оглядки из родного дома.

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«Обычно женщины звонят на пульт 102 и просят защитить их от насилия в семье. А оно, это насилие, бывает разное – экономическое, физическое, психологическое, сексуальное. Прибыв на место, мы обычно составляем акт. Иногда женщины прощают своих мучеников, а иногда просят увезти их оттуда как можно скорее, потому что опасаются за жизни своих детей…» — рассказала Гульсара Ташенова, руководитель кризисного центра.

В кризисном центре не только поддержат психологически, но и юридически, и материально. Но чаще всего, говорят сами женщины, им бывает необходимо время, чтобы успокоиться и научиться смотреть на все с другой стороны.

Эта женщина попросила не показывать ее лица. Говорит, отношения с мужем были хорошие, но свекровь не давала жить.

Гуляим: «Это мой второй брак, как и у моего супруга. Его первая жена ушла, оставив ему пятерых детей. Сказала, пока жива его мать, она не вернется. Мой отец был против этого брака, но я его не послушала, стала заботиться о детях моего мужа. Но сейчас я начинаю понимать первую жену моего мужа. Свекровь постоянно меня упрекала, устраивала скандалы. Мы хотели уйти жить отдельно, но после очередного скандала, когда мужа не было дома, она выставила меня за дверь. Вернуться к отцу я не могу. Муж просит потерпеть. Говорит, что все наладится, а я больше не могу. Но и семью хочу сохранить…»

Таких историй здесь немало. По словам сотрудников Центра, зачастую семьи воссоединяются, но, к сожалению, рецидивы повторяются и женщины вновь обращаются за помощью.

Но хуже всего, когда женщина молчит. «Если в отношении вас или ваших детей проявлено насилие, сразу обращайтесь к помощи полиции! — обращается к женщинам инспектор. Это важно! Возможно, это единственный шанс на нормальную жизнь».

Саида Турсуметова