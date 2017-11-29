Возрастные работники остаются без работы. Уровень безработицы среди населения РК возраста 55-64 лет резко вырос с 4,5% до 6,5%. За год число безработных предпенсионного возраста в стране выросло на 47,9%, сообщает finprom.kz.

Казахстанские работодатели отказываются от возрастных работников — в этом году уровень безработицы среди населения в возрасте 55-64 лет резко повысился и составил 6,5% по итогам 3 квартала. Традиционно, уровень безработицы в указанной возрастной группе не превышает 5%. Год назад, по итогам 3 квартала 2016 года, в РК насчитывалось всего 4,5% казахстанцев в возрасте 55-64 лет, не имеющих работы.

Таким образом, показатель безработицы в группе старшего поколения — самый высокий на национальном рынке труда, опередив лидера «антирейтинга», группу населения возраста 29-34 года. В этом году в этой возрастной категории число безработных составляет 6,1%, понизившись с 6,6% в 3 квартале 2016 года.

Показатель безработицы в целом по стране в этом году находится в пределах нормы, на уровне 4,9%.

Резкое увеличение числа безработных среди казахстанцев предпенсионного возраста 55-64 лет зафиксировано как у женщин, так и у мужчин. В частности, за год численность мужчин 55-64 лет, оставшихся без работы, выросла сразу на 9,6 тысяч человек (или на 44%), в то время как безработных женщин этого же возраста стало больше за год на 8,4 тысячи человек (или на 53,4%).

Уровень безработицы среди женщин старшего поколения был традиционно выше, чем у мужчин — в среднем 5,2% и 4,2%, соответственно. Однако, в последние два года доля безработных среди мужчин 55-64 лет стала превалировать.

Рабочие места для возрастных работников не создаются — число занятых в возрасте 55-64 лет за год выросло на менее 0,1%, или всего на 626 человек. Таким образом, в настоящее время на 1 безработного такого возраста приходится всего 14 человек, имеющих работу. Это самый низкий показатель за последние 5 лет, в прошлом году на 1 безработного приходилось по 21 занятых возраста 55-64 лет.

Решить проблему трудоустройства возрастных безработных может помочь Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, запущенная в этом году. Лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста и пенсионеры, вышедшие на пенсию до общеустановленного возраста, входят в число приоритетных участников Программы.

Принять участие в Программе можно по трем направлениям: получение технического и профессионального образования и краткосрочного профессионального обучения; получение микрокредита для реализации собственного бизнес-проекта; получение содействия в трудоустройстве через Центры занятости, в т.ч. господдержка для трудовых переселенцев.