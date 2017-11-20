В Шымкенте будут переименовывать улицы и микрорайоны. 24 ноября в городе пройдут публичные слушания, где на рассмотрение внесут вопросы о наименовании и переименовании улиц и микрорайонов Шымкента. Сообщение о слушаниях распространил городской маслихат.

«К сведению населения города Шымкента! — говорится в сообщении. — В соответствии с Законом РК от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан, постановлением правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года за №138 «Об утверждении правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнения и изменения транскрипции их наименований» и регламента Шымкентского городского маслихата, доводим до вашего сведения, что ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ постоянной комиссии Шымкентского городского маслихата состоятся 24 ноября 2017 года».

Начало слушаний в 10:00 часов в зале Аль-Фарабийского райакимата по адресу: город Шымкент, ул. Тыныбаева, 49.

На рассмотрение вносятся следующие вопросы: «О наименовании и переименовании улиц города Шымкента» и «О наименовании и переименовании микрорайонов города Шымкента», пояснил Нурлан Бекназаров, секретарь шымкентского гормаслихата.

Напомним, в начале года СМИ сообщили, что в Казахстане истек временный мораторий на проведение ономастических процедур, приостановивших переименование населённых пунктов, учебных заведений, улиц, скверов и площадей в честь исторических личностей.

Мораторий вводил президент — сначала на пятилетний срок — с 2007 по 2012 го, а затем он был продлен. Исключение сделали по случаю празднования 70-летия Победы над фашизмом, разрешив называть объекты в честь героев Великой Отечественной войны.

В 2016 году, в рамках празднования 25-летия независимости республики, в стране переименовали 147 улиц и 32 объекта с устаревшими названиями.