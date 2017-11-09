В Шымкенте меньше половины автобусных маршрутов соблюдают график движения. Всего 49% маршрутов общественного транспорта заканчивают работу как и положено, в 21:00, выяснилось во время рейдов сотрудников отдела транспорта городского акимата.

Остальные 51% автобусов и маршруток устраивают себе короткий рабочий день по собственной инициативе, пишет shymkent.gov.kz. Похоже, угроза наказания и даже расторжение договоров с отдельными транспортными компаниями не возымели должного эффекта.

В акимате решено возобновить работу GPS-навигации, чтобы получить возможность отслеживать графики работы общественного транспорта. На недавнем совещании в акимате заместитель акима Шымкента Кайрат Нуртай потребовал от владельцев транспортных компаний восстановить все навигаторы, которыми были оборудованы автобусы.

«Скоро заработает мобильное приложение, которое позволит пассажирам отслеживать движение маршрутов, — отметил Нуртай. — Восстанавливайте все свои GPS-системы. Через неделю прошу доложить о готовности всех трекеров».

Мобильное приложение даст возможность не только контролировать маршруты, но и отслеживать автобусы жителям и гостям Шымкента.

Напомним, в 2011 году из бюджета Шымкента было выделено 30 миллионов тенге на установку GPS-навигаторов в 440 городских автобусах. Подрядчик согласился выполнить работы за 22 миллиона. С августа 2012 года навигаторами были оснащены 200 автобусов, до конца года планировалось оснащение общественного транспорта завершить.

Установке GPS-навигаторов предшествовала череда скандалов с владельцами транспортных компаний. По словам подрядчика Александра Падерова, по срокам работа должна была завершиться еще в декабре 2011 года, но пассажироперевозчики не предоставляют транспорт, потому что не хотят контроля. Подрядчик обратился в городской акимат, но проблема не решилась.

И даже те автобусы, в которых удалось установить GPS, продолжали нарушать графики движения.

В 2014 году еще 300 шымкентских автобусов оснастили новыми навигаторами. Их установили за счет пассажироперевозчиков. Каждый GPS-навигатор обошелся в 22 тысячи тенге, плюс ежемесячное обслуживание (около 800 тенге) тоже за счет транспортников.