В Шымкенте принимаются заявки на жилье по программе «Свой дом». АО «Жилстройсбербанк» сообщает о голосовании за объект жилищного строительства посредством приема заявлений на участие в Программе «Свой дом». Прием заявлений на участие в программе стартовал 29 ноября и продлится до 10 декабря.

Объект: «Строительство 9-ти этажного сборного железобетонного монолитного жилого дома 2-го класса комфортности (всего 4 дома). Жилые дома Г-1, Г2, Г3, Г4 расположены по адресу: г. Шымкент, Административно-деловой центр.

Жилье будет реализовываться в состоянии полной готовности и в соответствии с утвержденным проектом. Стоимость 1 кв.м. жилья 180 000 тенге. Класс комфортности: второй.

Количество квартир 76, из них:

Тип квартир 1-комнатная общая площадь 56,91 кв.м. (28 квартир)

Тип квартир 2-комнатная общая площадь 83,85 кв.м. (25 квартир)

Тип квартир 3-комнатная общая площадь 111,85 кв.м. (23 квартиры)

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Дата расчета баллов (Отбора кандидатов): 11.12.2017 года. Срок Квалификации (оценки платежеспособности): с 14.12.2017 г. по 30.12.2017 г. Период выбора жилья: с 14.12.2017 г. по 10.01.2018 г. Дата распределения жилья: 11.01.2018 г.

Для подачи заявления на участие в Программе «Свой дом» заявитель должен иметь накопления на счете жилищных строительных сбережений в сумме не менее 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Подача заявления на получение предварительного жилищного займа возможна при наличии у заявителя на сберегательном счете жилищных строительных сбережений в размере не менее 30% от стоимости выбранной квартиры.

Подачей заявления на участие в Программе вкладчики Банка, в том числе голосуют за реализацию квартир в Объекте вкладчикам Банка. В случае, если на дату завершения приема заявлений будет наблюдаться недобор необходимого количества Кандидатов/Резервистов в соответствии с внутренними документами Банка, то Объект считается не набравшим необходимое количество голосов, и поданные заявления на участие в Программе будут аннулированы автоматически.

Заявление можно подать в «Личном кабинете/Интернет-банке» на интернет ресурсе Банка: www.hcsbk.kz. Дата и время подачи заявления не влияют на количество присвоенных баллов и на очередность заявителей.

Заявления принимаются только от вкладчиков Банка.