В Шымкенте впервые пройдет форум «Ontustik Tourism. Invest 2017»

14-16 ноября в Шымкенте пройдет международный туристский инвестиционный форум «Ontustik Tourism. Invest 2017». Форум проводится в рамках фестиваля «Путешествие по Великому Шелковому пути Казахстана».

Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления предпринимательства, индустриально- инновационного развития и туризма Батырхан Курмансеит.

По словам руководителя, данный фестиваль начнётся в Алматы, продолжится в Жамбылской области и завершится в Южно-Казахстанской области.

Цель Форума — обмен мнениями по актуальным вопросам развития туристской отрасли, презентация инвестиционной возможности региона, а также оказание благоприятных условий для привлечения инвестиции.

«В рамках мероприятия будет организована фотовыставка, где будут продемонстрированы туристические возможности нашего региона. В работе Форума примут участие вице-министр по туризму КНР, вице-министр культуры и спорта РК, Председатель комитета индустрии туризма, Председатель национальной компании «Kazakh tourism», представители НПП «Атамекен», профессионалы туристской отрасли, дальнего и ближнего зарубежья, государственные органы, представители казахстанского и международного бизнес-сообщества, профсоюзов, туристских организаций, ассоциации и инвестиционных компаний, в целом около 300 человек», — сказал Б. Курмансеит.

По итогам форума будут подписаны ряд меморандумов с зарубежными компаниями. В целом, форум окажет положительное влияние на формирование положительного туристского и инвестиционного имиджа региона.

Пресс-служба акима ЮКО