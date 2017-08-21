В Шымкенте запрещен отстрел собак

В Шымкенте больше не будут отстреливать бродячих животных. Теперь их будут отлавливать и помещать в специализированный пункт временного содержания животных. Пункт открыт в селе Абдулабад Сайрамского района.

В нем могут содержать одновременно до 400 животных. Отметим, если хозяева не объявятся в течение трех суток, животное будет усыплено, а труп уничтожен. К слову, для этого здесь будут использовать не ямы Беккера, как это было раньше, а специальные печи. В целом на уничтожение бродячих кошек и собак из бюджета выделено 49 миллионов тенге.

Сейчас в приюте находятся 300 собак. На их содержание государство выделяет 15 миллионов тенге из расчета 1721 тенге в сутки на собаку.

Отметим, с начала года было отловлено 23 тысячи собак. По словам специалистов, приют временного содержания животных открыт в соответствии с правилами содержания животных, разработанных в Шымкенте. Такие правила уже работают в городах Астана и Алматы. И сейчас в Шымкенте перенимают их опыт.

Напомним, в Шымкенте от бешенства скончались три человека, в том числе трехлетний ребенок. Всех троих покусали домашние собаки. Видимо, поэтому люди и не придали особого значения ранам и не обратились за медицинской помощью – уколами против бешенства.

К слову, ответственность за гибель людей лежит на владельцах животных. Тем более, что за прививку от бешества не нужно платить. Привить от бешенства своих собак и кошек в Шымкенте горожане могут бесплатно. В целях профилактики бешенства при ГКП «Ветеринарная служба» созданы девять ветеринарных постов, где специалисты делают бесплатные прививки от бешенства собакам и кошкам.

Адреса ветеринарных постов, координаты, телефоны и ФИО специалистов можно найти ЗДЕСЬ