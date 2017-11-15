В Шымкенте запустят 12 новых автобусных маршрутов

До конца года в Шымкенте будут запущены 12 новых автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Для улучшения пассажиропотока большая часть общественного транспорта будет курсировать от окраин до центра города. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно — коммунального хозяйства Нурлан Бектурсынов.

По словам руководителя, с компаниями, нарушившими график маршрутов, расторгаются договора.

«На сегодняшний день расторгнуты договора с компаниями, обслуживающими маршруты 38, 21, 33, 12А, 134, они будут работать на этих маршрутах до определения на тендере победителей», — сказал Куатжан Жуматаев.

Кроме того, предлагается в будущем открыть в Шымкенте государственный автобусный парк.

Данные мероприятия проводятся по поручению акима области Жансеита Туймебаева, которые он дал акиму города при назначении на должность.

По 41 населенному пункту, присоединившемуся из Сайрамского, Ордабасинского, Толебийского районов, подготовлена и утверждена акимом города социально-экономическая карта, где видно, какие работы проводятся и будут проводиться в каждом населенном пункте, отмечают специалисты.