В ЮКО катастрофически не хватает адвокатов. К примеру, в Туркестане на 13 тысяч жителей приходится один адвокат, а в Мактааральском районе ЮКО к одному адвокату обращаются 20 с лишним тысяч жителей района. Эти цифры были озвучены на селекторном совещании в акимате ЮКО.

Всего в Южно-Казахстанской области работает 427 адвокатов. Поэтому аким ЮКО Жансеит Туймебаев призвал единогласно поддержать проект закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

По словам руководителя департамента юстиции Орынбасара Тастанова, в стране наблюдается острая нехватка адвокатов. Ощущается низкий уровень качества и отсутствие механизма защиты граждан в ходе оказания юридической помощи. Для устранения этих недостатков в нашей стране разрабатывается новый законопроект «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Кроме того, предусматривается внедрение практики pro bono.

«Внедрение системы «Pro Bono» в Казахстане будет очень выгодно для граждан с низким социальным и финансовым статусом. Это соответствует международной практике. Такая помощь оказывается на безвозмездной основе добровольного согласия сторон и на основания общего правила. Также, в целях информирования населения и справедливого ценообразования предусматривается тарифная шкала. Принимая во внимание предлагаемые тарифы, граждане могут определять среднюю цену юридической помощи», — сказал О. Тастанов.

В ходе совещания, глава региона подчеркнул важность нового законопроекта так как, в регионе большое количество граждан, которые нуждаются в правовой помощи, а также отметил необходимость систематизировать работу ассоциации адвокатов в регионе и поручил уделить особое внимание подготовке специалистов.

«Число граждан, обращающихся за юридической помощью в регионе, растет с каждым годом. Необходимо усилить работу ассоциации адвокатов в регионе. Мы также должны уделять особое внимание подготовке адвокатов. На сегодня снижается уровень компетенции и квалификации адвокатов. Главная причина этого заключается в том, что адвокатская школа не была должным образом сформирована. Поэтому мы должны поддержать новый проект закона единогласно», — сказал Ж. Туймебаев.

В рамках нового законопроекта предполагается ликвидация основного барьера для начала адвокатской деятельности — вступительные взносы для членства в Республиканской коллегии адвокатов. Большинство адвокатов не могут позволить себе высокий уровень вступительных взносов. Сумма составляет около 800 тысяч тенге. В свою очередь, рост численности адвокатов усилит конкуренцию и будет мотивировать адвокатов повышать свой профессиональный уровень.