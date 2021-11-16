Вы обратили внимание на то, что почти каждый месяц года отмечен большим или маленьким праздником, который имеет отношение к доброте, милосердию?

В минувшие выходные отмечался Всемирный день доброты. Социальные сети заполонили открытки с пожеланиями добра: мудрыми, красивыми или просто прикольными. Только и успевай отбиваться «ответками».

Если пройтись по календарю, то увидим, что, к примеру, 17 февраля отмечается Международный день спонтанного проявления доброты. 1 марта в Казахстане – День благодарности, который, как вы знаете, имеет непосредственное отношение к доброте и милосердию.

9 октября в Казахстане впервые отметили День добра – праздник, организованный в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел». А еще есть Всемирный день улыбки – международный неофициальный праздник улыбок, который отмечается каждый год в первую пятницу октября и 25 июля, а c 1980 года – также 12 апреля. Согласитесь, добро и улыбка – это где-то рядом.

Совсем скоро, 28 ноября, земляне отметят Всемирный день милосердия и сострадания. К слову, Курбан айт спокойно можно отнести ко Дню добра и милосердия. Напомню, Курбан айт – главный праздник исламского мира. В этот день мусульмане через добрые дела и милосердные поступки приближаются к Создателю. Новый год, Рождество пронизаны добром и милосердием…

Почему так много подобных праздников? Ответ очевиден: нам всем не хватает добра. Потребность в нем, милосердии, велика. Была и будет. Без доброго окружения, без веры в добро жить попросту невозможно. Поэтому так популярны невыдуманные истории, примеры добрых поступков. Зная о них, как-то легче жить. Само наше существование становится осмысленнее с ними, человечнее. Поэтому делиться такими историями надо со многими, тиражировать их. Что я сейчас и сделаю.

Недавно мне попался рассказ Марии Сараджишвили. Он о заслуженном терапевте Платоне Гигинеишвили. Врач скончался в 1949 году. Во время его похорон неожиданно выяснилась удивительная вещь…

Итак, 1941 год. Шел обычный прием в городской поликлинике Батуми. Врач изучал бумаги с результатами анализов пациентки, которая, сидя напротив, выжидающе смотрела на него.

«Что скажете, уважаемый Платон?»

Доктор почему-то внимательно посмотрел на пациентку и спросил не относящееся к делу: «Ваш муж на фронте?»

«Да. Пятый месяц нет вестей».

Доктор ничего не ответил, он что-то писал пером на зеленой бумажке. Потом приложил именную печать, на которой было выгравировано: «Платон Гигинеишвили». «Вот вам рецепт. Лекарство возьмите в аптеке через дорогу», – сказал врач. – «Там это есть, безусловно. Принимать три раза в день после еды. Через месяц снова зайдите ко мне на обследование. Всего хорошего. Позовите следующего».

Сидящая в очереди маленькая девочка вдруг спросила театральным шепотом: «Мама, а почему у тех теть белые бумажки, а вот у этой зеленая? Что там написано?»

«Это рецепт, детка. Не задавай глупых вопросов».

Пациентка вышла из поликлиники, зашла в указанную аптеку и подала рецепт. От ее внимания не ускользнула любопытная деталь. Аптекарь, пожилой мужчина с залысиной, протянул микстуру, а ее зеленый рецепт отложил куда-то в сторону, отдельно от других рецептов.

«Сколько с меня?»

«Нисколько. Вы свободны. Следующий».

Женщина пожала плечами и пошла к выходу. Голова лопается от проблем, где уж тут нервы решать задачки на развитие логики.

Черный четырехугольный громкоговоритель на столбе произнес голосом Левитана: -«От советского Информбюро. Наши войска после кровопролитных боев вынуждены оставить ряд населенных пунктов…»

Люди постояли какое-то время и, понурив головы, разошлись по своим делам. Война только разгоралась, поглощая в свое ненасытное брюхо все новые и новые жертвы. 1941 год приближался к концу.

В конце месяца по своему обыкновению в ту самую аптеку вошел врач и сказал аптекарю: «Посчитай мои рецепты… Сколько выходит?»

Однорукий аптекарь достал счеты с костяшками, просмотрел бумажки с рецептами, пощелкал и назвал сумму. Врач расплатился и вышел.

Эту историю рассказал на похоронах тот самый однорукий аптекарь. Для выписывания рецептов и назначений у доктора Платона Гигинеишвили было два блокнота: белый и зеленый. Всю войну он выписывал пациентам из семей фронтовиков рецепты на зеленых листках, а другим – на белых. В конце каждого месяца шел в аптеку и оплачивал из своих средств сумму, скопившуюся по зеленым рецептам. Это была его посильная лепта семьям защитников Родины, которую он тщательно хранил в тайне…

Да, сколько интересных историй о доброте связано с Великой Отечественной войной. Одна из самых пронзительных – о курте, замаскированном под куски глины, которыми казахские детишки «бросались» в узниц АЛЖИРа. На самом деле это был курт, которым делились дети с несчастными заключенными.

Наверное, никогда не забуду ответ Мстислава Ростроповича друзьям, требовавшим от него злобы. В ту пору его уже лишили гражданства СССР. Маэстро говорил: -«А вот за эти одеяла я еще не расплатился. И, может быть, никогда не расплачусь. Вот эти пять артистов, мой отец и масса других людей, согревавших меня каждый по-своему, – это и есть моя страна, и я ей должен до сих пор».

Речь шла об одеялах, которыми мальчика Мстислава примерно в 1942 году укрыли коллеги его погибшего отца – артисты Малого театра оперы и балета. Их было пятеро. Жалея, они стали брать его с собой на гастроли. Они хотели его спасти. 3имой, в жуткий холод, они отправились в Орск с мальчиком, тащившим за спиной казенную виолончель номер восемь.

Они ехали в насквозь промерзшем вагоне. Мальчику в бедной худой одежке, который никак не мог согреться под тонким одеялом, хотелось только одного: скорее умереть во сне. Он даже перестал сопротивляться холоду. А проснулся он оттого, что ему стало жарко. Одеяло стало почему-то толстым и тяжелым. Он пальцами в темноте начал перебирать его и обнаружил, что всего на нем лежат шесть одеял. Каждый из ехавших с ним, не сговариваясь, в темноте укрыл его собственным одеялом.

Сколько таких историй! А сколько совершенно новых! Просто потрясающих!

Причем их героями являются наши современники, земляки. Молодая женщина-стоматолог по имени Анна в канун Нового года исполнила мечту своей ровесницы, которая хотела научиться работать на компьютере. Приобрести самостоятельно электронику женщина-инвалид не могла, не хватало средств.

Коллектив парикмахерской раз в месяц стрижет бесплатно пожилых клиентов. В одном магазине есть полка для бесплатного хлеба нуждающимся. Кто-то заплатил долги в магазине одной многодетной семьи…

У вас есть подобные примеры, истории? Поделитесь ими. Как говорится: «Кроме меня и Верхнего рынка об этом никто знать не будет!» Мы расскажем о них.

Пока же желаю вам почаще встречаться с добрыми порядочными людьми.

Фарида Шарафутдинова