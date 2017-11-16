Виновник ДТП, в котором погибли советник акима и депутат, подался в бега

Водитель погибших чиновников из ЮКО игнорирует заседания суда, пишет 365info.kz

По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам Буркита Байдуллаева, в течение двух месяцев 33-летний Бейбит Омирбаев находился под наблюдением врачей в больнице Туркестана. По этой причине он находился на свободе. Однако виновник аварии так и не явился в суд. Теперь же водителя внедорожника, в котором находились высокопоставленные чиновники Южно-Казахстанской области, объявят в розыск.

Советник акима южноказахстанской области 46-летний Сеит Ертай и депутат областного маслихата 55-летний Камытбек Айтореев погибли 23 июля.

ДТП произошло на 40 километре от города Туркестан. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором ехали чиновники, на полном ходу врезался в припаркованный грузовик с арбузами.

ГАЗ-53 по техническим причинам стоял на правой стороне дороги, водитель занимался ремонтом. В страшной аварии выжил лишь водитель внедорожника. Травмы, полученные пассажирами, оказались несовместимы с жизнью. Они погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Советник областного акима и депутат на протяжении многих лет были друзьями. Со слов близких погибших, чиновники ехали из Туркестана, где совершили паломничество по святым местам. Известно, что родные погибших чиновников простили водителя.