Хулиганы разрисовали новые скамейки в шымкентском зоопарке. На лавочках появились различные надписи, в том числе содержащие нецензурные выражения.

Неравнодушные шымкентцы и сотрудники зоопарка пытаются через соцсети достучаться до горожан и гостей, чтобы те оставались людьми, даже придя в зоопарк и использовали скамейки по их прямому назначению.

«Непонятные художества сильно огорчают. Пожалуйста, относитесь с уважением к общему городскому имуществу, которое приобретено на средства государственного бюджета, то есть за деньги, поступившие от самих горожан в виде налогов» , — просят сотрудники городского зоопарка.