Южноказахстанские фермеры будут экспортировать свою продукцию в Россию

Меморандум о поставках продовольствия подписали областной акимат и оптово — розничный комплекс Новосибирска, пишет 24.kz.

Первая партия отправится на столы россиян уже до нового года. В области сформирована рабочая группа для оказания поддержки и комплексных услуг сельхозтоваропроизводителям, которые будут экспортировать продукцию в Россию.Власти уверены, что такое сотрудничество позволит увеличить экспортный потенциал юга.

Данияр Арынгазин, директор микрокредитной организации: «Мы планируем экспортировать в Новосибирск овощную продукцию — помидоры, огурцы, так же высокий спрос в России на наши яблоки».