Завод по производству композитной арматуры в ЮКО находится на грани закрытия

Южноказахстанский завод по производству композитной арматуры находится на грани закрытия из-за отсутствия спроса на продукцию, сообщает информационный канал 24.kz.

Изготовленными по инновационной технологии стеклопластиковыми изделиями, которые с легкостью могут заменить металлические, сейчас завалены все складские помещения.

Предприятие открылось в Кентау в 2013 году, получив грант по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020». И теперь власти вновь готовы помочь оживить производство: планируют рассмотреть возможности доставки и использования материала при строительстве гособъектов.

Композитная арматура по свойствам не уступает стальным, но весит легче и стоит на 40% дешевле, отмечают эксперты. Пока эту технологию применяют только в Европе и России.

Марат Тукенов, директор предприятия: «Частный сектор в основном у нас покупает при строительстве домов, но это мизер. А у нас большие объемы, конкретно, значит, предложения. Чтобы давать в проекты или там применение, пока мы не получили ни от одной организации».

Хикматулла Раимбеков, руководитель отдела Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО: «Есть предприятия, товары которых не реализуются. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза к нам свободно завозят продукцию из России, Беларуси и Армении. Конкурировать с ними трудно. Поэтому мы организовали специальный штаб, который поможет им повысить конкурентоспособность».