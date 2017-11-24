Жители трех городов ЮКО смогут получить кредиты до 18 млн тенге под 6 %

До 18 млн тенге под 6 % годовых и сроком до 7 лет могут получить жители Шымкента, Туркестана и Кентау. Средства предусмотрены в рамках второго направления программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021г, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Программа рассчитана для безработных, самозанятых, сельхозкооперативов и их членов, а также начинающих и действующих предпринимателей. Для реализации государственной программы выделено 2,6 млрд тенге. Об этом на выездном семинаре в городах Туркестан и Кентау сообщил заместитель акима Южно-Казахстанской области Бауыржан Жамалов.

По его словам, цель программы — обеспечить доступ к финансам для развития малого бизнеса.

«Участвовать в программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 могут жители 3 городов — Туркестана, Кентау и Шымкента. Для реализации второго направления программы выделено 2,6 млрд тенге. Оператором программы выступил АО «ФРП» «Даму». Кредиты можно получить через банки второго уровня и микрокредитную организацию «Ырыс». На сегодняшний день по данной программе работают 6 банков – «Народный банк Казахстана», «Нурбанк», «АТФ Банк», «Евразийский банк», «Forte Bank» и МФО «Ырыс», — сказал заместитель акима Бауыржан Жамалов.

При этом, если залогового имущества недостаточно, начинающие предприниматели могут рассчитывать на гарантирование залога.

«Каждый кредит требует залог, если залога не хватает можно воспользоваться условиями гарантирования через АО «ФРП» «Даму». Отличие этого направления программы от других заключается в льготном кредитовании. Также раньше выдавали меньшие суммы, сейчас предусмотрено до 18 млн тенге. Вместе с тем, если раньше возникали проблемы с залоговым имуществом, то теперь предусмотрено гарантирование», — отметил Баглан Жумашбеков, заместитель начальника областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма.

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства реализуется в Казахстане с начала года. Финансирование банки получили в сентябре, а микрокредитная организация — на прошлой неделе. Главное на сегодняшний день — упростить доступ к государственным средствам для развития малого бизнеса.